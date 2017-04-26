史克威爾艾尼克斯今天公開了預定2017年7月13日發售的PS4遊戲《最終幻想12：黃道年代（Final Fantasy XII: The Zodiac Age）》的最新宣傳片，還開放了遊戲官網。

PS4《最終幻想12》最新映像.mp4

《最終幻想12：黃道年代》是以《最終幻想12 國際版 黃道十二職業系統》為基礎，活用PS4的機能與現代技術，讓映像表現力和遊玩體驗有了質的提升。

故事

在眾多智慧生物種族共存的奇幻世界「伊瓦利斯（Ivalice）」，軍事大國「阿凱迪亞帝國」入侵併毀滅了小國「達瑪斯卡」。

兩年後，發誓要解放祖國的達瑪斯卡唯一倖存的王女「艾雪」，因戰亂失去家族的少年「梵」，遠近馳名的空賊「巴爾弗雷亞」，背負著叛國污名的將軍「巴修」等六名出身背景與命運各異的角色，在機緣巧合下齊聚一堂，展開波瀾壯闊的冒險群像劇。

《最終幻想12 國際版 黃道十二職業系統》是什麼

《最終幻想12 國際版 黃道十二職業系統》是在2007年8月發售的PS2遊戲《最終幻想12》的特別版，採用了全新的黃道職業系統，調整了遊戲平衡，還進行了各種優化遊戲體驗的改良，和原版相比就像是完全重生一樣，獲得了玩家的高評價。

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