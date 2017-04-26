迪士尼今日公佈了《冰雪奇緣》續集、《星球大戰9》、《超人總動員2》等多部影片檔期。而《奪寶奇兵5》將延後檔期至2020年。具體影片檔期如下：

《超人總動員2》2018年6月15日

《無敵破壞王2》2018年11月21日

《星球大戰9》2019年5月24日

《玩具總動員4》2019年6月21日

真人版《獅子王》2019年7月19日

《冰雪奇緣2》2019年11月27日

《奪寶奇兵5》2020年7月10日

《巨人國曆險記》2020年11月25日

《冰雪奇緣》續集定檔2019年11月27日，鎖定感恩節檔期。前作的配音演員伊迪娜·門澤爾、克里斯汀·貝爾等主要角色演員都已確定回歸。目前劇本可能已經接近完成，很快將投入前期籌備。

真人版《獅子王》將於2019年7月19日北美公映。目前塞斯·羅根和Billy Eichner正在進行最後談判，二人或將出演貓鼬丁滿和它的好友非洲疣豬彭彭，這兩個角色是《獅子王》的搞怪擔當。此前已經確定的演員還包括詹姆斯·厄爾·瓊斯飾演木法沙，唐納德·格洛沃實驗辛巴，據稱迪士尼很希望由碧昂絲·諾爾斯來飾演娜娜一角。該片將由《奇幻森林》《鋼鐵俠》導演喬恩·費儒執導。

《星球大戰9》鎖定檔期2019年5月24日，而尚未定名的韓索羅電影將在2018年5月25日上映。這也意味著影迷每年都能看到《星戰》電影了。《星球大戰8：最後的絕地武士》編劇兼導演萊恩·約翰遜已經為《星球大戰9》寫好了一個故事大綱，他與《星球大戰9》的導演科林·特萊沃若曾經是很好的合作夥伴。《星球大戰8》將於今年12月15日上映。

《奪寶奇兵5》確定延遲檔期至2020年7月10日，該片還未正式定名，影片由史蒂文·斯皮爾伯格執導，哈里森·福特主演。原定的檔期2019年7月19日，但由於斯皮爾伯格導演根本無暇分身，年底頒獎季又要忙上一陣，所以檔期直接被錯后一年。