回歸二戰是本源！動視CEO：《COD13》生不逢時！北京新浪網 (2017-04-26 12:35)
近日，動視CEO Eric Hirshberg在接受國外媒體Polygon採訪時談到了為什麼會選擇在2017年將《使命召喚》系列帶回2戰，回歸系列本源。
早在2014年的時候，動視的執行團隊就已經決定，要讓系列重回二戰，Hirshberg表示，製作這樣的遊戲需要團隊里的製作人員們充滿足夠的熱情，但好消息是，每次他們同工作室負責人Michael Condrey以及Glen Schofield一起談論這件事的時候，后兩位都表現除了非常高的興趣，並且他們也有足夠的主意把這款二戰題材的遊戲做得足夠有新意。
同時Hirshberg也表示，《使命召喚13：無限戰爭》是一款非常出色的遊戲，可惜生不逢時：「我覺得這款遊戲非常棒。I組的工作做得很出色，因此呈現出了這樣一款高水準的遊戲，但可能他發售的時機不對，沒有符合玩家們的期待。」
此外，Hirshberg也承認了每年一發可能會影響到遊戲的質量，在他看來，沒有任何一款系列遊戲能夠保證在每年都出新作的同時還能保持在一個較高的水準。「最重要的是帶給玩家們衝擊。如果玩家們對這款遊戲不感興趣，遊戲中沒有出現他們想看到的東西，那麼即使遊戲中有再多新鮮的元素，玩家們也會覺得無聊。」
更多相關資訊請關注：使命召喚14：二戰專題
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