網易全新品類新游首度揭秘 《秘境對決》即將封測！北京新浪網 (2017-04-26 12:35)
網易全平台新游《秘境對決》在去年年底的網易遊戲慶典上曝光CG后一直處於神秘的狀態。近日小編了解到這款遊戲即將開啟限號測試，今日為大家搶先首曝出這個遊戲首部世界觀場景實錄視頻，向大家展示出一個結合卡牌、收集、召喚、探險等眾多元素的3D奇幻世界。
《秘境對決》震撼CG
隨著更多資料的放出，遊戲的世界觀概念漸漸浮出水面。故事發生在一個具有眾多平行世界的次元中，每一個獨立的世界由不同的眾星之子創造，沒有人知道究竟有多少個世界，也沒有人能知曉所有世界間的通道。玩家作為召喚師，是一群被神選中可以在各個時空中遊歷、記錄，並以卡牌的形式召喚神秘力量的人。
《秘境對決》宏大世界觀揭曉
在這個有著無數「世界」的宇宙中，有一個名為「納維利亞」的世界，處於時空長河的中心點。召喚師對世界奧秘的探索從這裏開始，這裡有著縱橫交錯的勢力國家，不同的種族因為目標與信仰而產生融合與殺伐。龍、精靈、亡靈、天使……這片被認為潛藏著宇宙終極秘密的豐饒大陸上有著許多傳奇生物，他們擁有超凡的力量和隱藏著宇宙創世秘密的身世故事，如果能遇到他們，記錄他們的故事，就有機會運用他們的力量，創造無限可能。
作為網易對3D遊戲全新領域的探索之作，玩家將在遊戲中扮演召喚師，通過收集卡牌來增強自己的力量，挑戰強大的秘境生物，同時應對其他召喚師的威脅。在各大勢力縱橫交錯的「納維利亞大陸」里，你究竟會為「天使之國-巴瑟雷亞」效力，亦或會聽命於「亡者之國-亞夏」的鐵腕統治？
《秘境對決》向我們展示了一個恢弘的奇幻世界，究竟網易會以什麼樣的遊戲形式來呈現這個大型MMORPG世界觀+卡牌收集戰鬥的概念？讓人期待！
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