卡普空於2017年4月23日在東京舉辦了決定最強「獵人」榮譽之戰的《怪物獵人 頂上大會2017東京地區大會》。各路高手展開精彩對決。

——《怪物獵人 頂上大會2017東京地區大會》，各種眼花繚亂的原創周邊

——《男子組》大戰

——還有《女子組》對戰，可愛妹子實力不讓鬚眉。

——最強《羈絆》之戰終於拉開，男女開啟雌雄之爭！看起來的戰術極其相近，原來竟是現實中的夫妻。

——最後是壓軸的《狩獵之王》角逐。

——大會圓滿閉幕。