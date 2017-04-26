《怪物獵人》東京大會現場 現實夫妻開啟雌雄之爭！北京新浪網 (2017-04-26 12:36)
卡普空於2017年4月23日在東京舉辦了決定最強「獵人」榮譽之戰的《怪物獵人 頂上大會2017東京地區大會》。各路高手展開精彩對決。
——《怪物獵人 頂上大會2017東京地區大會》，各種眼花繚亂的原創周邊
——《男子組》大戰
——還有《女子組》對戰，可愛妹子實力不讓鬚眉。
——最強《羈絆》之戰終於拉開，男女開啟雌雄之爭！看起來的戰術極其相近，原來竟是現實中的夫妻。
——最後是壓軸的《狩獵之王》角逐。
——大會圓滿閉幕。
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