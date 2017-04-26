今日，Fatshark製作組公佈了《戰錘：末世-鼠疫（Warhammer: End Times - Vermintide）》新DLC「Stromdorf」的最新情報，這款DLC將於5月4日登陸，DLC加入了兩張全新地圖，一款武器和五個新成就。DLC售價為6.99美元，此外官方還發佈了一組全新截圖。

DLC「Stromdorf」內容：

新地圖「The Courier」

新地圖「Reaching Out」

新武器：劊子手之劍

5個全新成就

《戰錘：末世-鼠疫》已經登陸三大平台，喜歡的玩家可以前往體驗。

全新截圖：

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