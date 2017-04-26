《戰錘：末世鼠疫》官方公佈新DLC 售價6.99美元！北京新浪網 (2017-04-26 12:35)
今日，Fatshark製作組公佈了《戰錘：末世-鼠疫（Warhammer: End Times - Vermintide）》新DLC「Stromdorf」的最新情報，這款DLC將於5月4日登陸，DLC加入了兩張全新地圖，一款武器和五個新成就。DLC售價為6.99美元，此外官方還發佈了一組全新截圖。
DLC「Stromdorf」內容：
新地圖「The Courier」
新地圖「Reaching Out」
新武器：劊子手之劍
5個全新成就
《戰錘：末世-鼠疫》已經登陸三大平台，喜歡的玩家可以前往體驗。
全新截圖：
更多相關資訊請關注：戰錘：末世-鼠疫專題
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