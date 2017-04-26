將於今年7月開播的新番《將國之天鷹星》現已公佈了角色人設圖和聲優情報。在某個充滿了異域風情的國度里，一位少年將軍為了粉碎陰謀而奔波在拯救國家的道路上。

7月番《將國之天鷹星》最新主視覺圖

《將國之天鷹星》的官方網站近日將本劇主要角色的設定圖、資料、聲優，以及最新主視覺圖等情報悉數曝光。作為一部以男性為主角的歷史戰爭題材動畫，村瀨步、古川慎、KENN、諏訪部順一、小西克幸、津田健次郎等多位知名聲優加盟上陣，將陰謀、侵略和救贖完美演繹出來。

瑪法姆特（CV村瀨步）：本作主人公，年僅17歲便成為土耳基將國的將軍

其中，有著「犬鷲」之稱的男主角瑪法姆特（CV村瀨步）是土耳基將國史上最年輕的將軍，剛剛年滿17歲的他被譽為「天才少年」，非常痛恨戰爭給人民帶來的苦難。為了擺脫戰鬥，瑪法姆特開始踏上了漫長的遊說旅途。隨著冒險的深入，年輕的將軍遇到了越來越多的朋友和敵人，迎接他的未來究竟在何方？

薩卡諾斯（CV古川慎）：土耳基將國的「十三將軍」之一，有著「毒藥」的別稱

阿比利卡（CV諏訪部順一）：海之都共和國的商會私兵隊長，戰鬥力強悍

蘇雷曼（CV小西克幸）：秘密偵查機關「目與耳」的長官，別稱「黑翼」

路易（CV津田健次郎）：敵國巴爾特蘭的大臣，有著廣博的知識，堪稱奇才

格拉德（CV櫻井孝宏）：蓮蕾德力克公爵的近侍，策略、實戰和外表都非常出眾

卡力爾（CV緒方賢一）：土耳基將國「十三將軍」之一，也是瑪法姆特的恩師