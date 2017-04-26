7月番《將國之天鷹星》人設圖公佈 少年將軍亂世救國北京新浪網 (2017-04-26 12:42)
將於今年7月開播的新番《將國之天鷹星》現已公佈了角色人設圖和聲優情報。在某個充滿了異域風情的國度里，一位少年將軍為了粉碎陰謀而奔波在拯救國家的道路上。
7月番《將國之天鷹星》最新主視覺圖
《將國之天鷹星》的官方網站近日將本劇主要角色的設定圖、資料、聲優，以及最新主視覺圖等情報悉數曝光。作為一部以男性為主角的歷史戰爭題材動畫，村瀨步、古川慎、KENN、諏訪部順一、小西克幸、津田健次郎等多位知名聲優加盟上陣，將陰謀、侵略和救贖完美演繹出來。
瑪法姆特（CV村瀨步）：本作主人公，年僅17歲便成為土耳基將國的將軍
其中，有著「犬鷲」之稱的男主角瑪法姆特（CV村瀨步）是土耳基將國史上最年輕的將軍，剛剛年滿17歲的他被譽為「天才少年」，非常痛恨戰爭給人民帶來的苦難。為了擺脫戰鬥，瑪法姆特開始踏上了漫長的遊說旅途。隨著冒險的深入，年輕的將軍遇到了越來越多的朋友和敵人，迎接他的未來究竟在何方？
薩卡諾斯（CV古川慎）：土耳基將國的「十三將軍」之一，有著「毒藥」的別稱
阿比利卡（CV諏訪部順一）：海之都共和國的商會私兵隊長，戰鬥力強悍
蘇雷曼（CV小西克幸）：秘密偵查機關「目與耳」的長官，別稱「黑翼」
路易（CV津田健次郎）：敵國巴爾特蘭的大臣，有著廣博的知識，堪稱奇才
格拉德（CV櫻井孝宏）：蓮蕾德力克公爵的近侍，策略、實戰和外表都非常出眾
卡力爾（CV緒方賢一）：土耳基將國「十三將軍」之一，也是瑪法姆特的恩師
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LV】N41364 經典Damier棋盤格SPEEDY 30手提波士頓包(咖啡
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 50分 E/VS2 鑽戒求婚戒
- Audi 奧迪 - 20吋 第二代ABS加強版亮面拉桿旅行箱-四色可選
- Sony X Performance Style-S4 直式雙碰邊骨線 客製皮套
- 【FILA】紳士品格隨身斜側背包(灰綠BSO-5617-GY)
- 【Fractal Design】Core 500(迷你水冷機殼)
- UWOOD 雙人彎曲扶手沙發【SCANDINAVIAN現代北歐】WMSF19T1
- 【潮傢俬】Viola維歐拉電腦椅(皮質)
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 光動能奢華金三眼華麗計時腕錶(
- 金蔘 6年根韓國高麗紅蔘飛(750ml/瓶)
卡西尼號探測器最後一次飛越土衛六：揭開任務最終章【北京新浪網】
售價2199元 國行PS4「大作套裝」正式發佈【北京新浪網】
小M拍大片 大咖教你拍出漂亮人像【北京新浪網】
暴雪招聘手游研發人員？傳《守望先鋒》將出手機版【北京新浪網】
韓國最美空姐辭職當網路主播？月收入達3000萬韓元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》