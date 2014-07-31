世界球后戴資穎現正在中國大陸武漢參加亞洲羽球錦標賽，今天她只花了24分鐘以21比10、21比8輕取越南選手，輕鬆闖過頭關。

戴資穎目前已在世界重要國際賽事連拿5個冠軍，挾著這股氣勢，她希望能在此次亞洲羽球錦標賽再度封后，讓自己的不敗之身繼續保持。

台灣另一組混雙選手林家佑／吳玓蓉也以21比11、21比9輕鬆擊敗菲律賓組合，晉級下一輪。