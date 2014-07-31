NBA／馬刺米爾斯三分神射 馬刺擊退灰熊取得聽牌優勢NOWnews今日新聞 (2017-04-26 12:12)
馬刺與灰熊系列賽前4戰雙方2：2平手，關鍵第5戰在馬刺主場舉行，馬刺靠著一哥Kawhi Leonard攻下28分以及Patty Mills（米爾斯）三分球7投5中攻下20分帶領下，終場以116：103擊退灰熊，系列賽取得3：2「聽牌」優勢。
馬刺開節打出不錯的氣勢，以一波11：0的攻勢取得領先，灰熊開賽打得綁手綁腳，在開賽的2分46秒內未得半分，但靠著防守首節還是戰成23：23平手。
下半場灰熊在Mike Conley個人獨拿7分的率領下，打出一波17：3的高潮，反倒以87：83領先馬刺，但接下來完全看Mills一個人表演，他精準的三分命中，幫助馬刺再度要回領先優勢，也順利收下這場比賽的勝利。
馬刺本場比賽打出漂亮的團隊戰力，總共6名球員得分上雙，Leonard攻下全隊最高的28分，外帶1籃板6助攻，Mills貢獻全隊次高的20分，外帶2籃板1助攻，Tony Parker貢獻16分2籃板6助攻。
Conley貢獻全隊最高的26分，外帶2籃板6助攻4抄截，Marc Gasol攻下全隊次高的17分，外帶5籃板7助攻。
雙方系列賽戰成3：2馬刺領先，下一戰將在28日於灰熊主場舉行第6戰。
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