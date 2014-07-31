坦帕灣光芒隊今天再次於金鶯隊主場作戰，台灣小將胡智為並沒有上場，但他在牛棚跟隊友有說有笑，也能感受到他的心情不錯。

光芒隊今天推出Austin Pruitt先發，他僅投3局，被敲1安打、1保送，3次三振退場，後續的Danny Farquhar、Jumbo Diaz、Chase Whitley以及終結者Alex Colome都沒有失分。

光芒隊靠著4局上Tim Beckham敲出適時安打先馳得點，Derek Norris再敲出高飛犧牲打，終場光芒隊就以2分之差贏球。

胡智為昨天登板1局無失分，也被外媒形容是「強而有力的登板」，未來或許有更多機會上場。