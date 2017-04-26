金警衛、朴刑警甜笑照曝光 超強反差萌得你嫑嫑的NOWnews今日新聞 (2017-04-26 12:12)
近日熱播的高人氣燒腦韓劇《隧道》，由崔振赫、尹賢旻等人主演。兩人在劇中分別飾演朴光浩刑警、金善在警衛，鐵漢形象令人印象深刻。而官方於昨（25）日、今（26）日在社群媒體網站，陸續公開劇組演員的幕後照。
昨日與今日公開的幕後照中，包含演員金炳哲、姜其永、崔振赫、尹賢旻、李詩雅的照片，而尹賢旻飾演「冷都男」的金警衛，沒想到他在花絮照裡展現不同的一面，不是蹲在地上拿著兩支手機賣萌，就是握著手機做出投球的動作，超級「落差萌」的模樣，令人會心一笑；至於崔振赫，他與劇中緊張的情緒相反，露出能夠擊殺粉絲心臟的暖男微笑。兩人在戲外，都展現具有超強反差的魅力。
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