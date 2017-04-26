▲崔振赫（左）與尹賢旻在釋出的幕後花絮照中，露出不同於劇中緊張氣氛的暖男甜笑。（圖／翻攝自OCN IG，2017.04.26）

近日熱播的高人氣燒腦韓劇《隧道》，由崔振赫、尹賢旻等人主演。兩人在劇中分別飾演朴光浩刑警、金善在警衛，鐵漢形象令人印象深刻。而官方於昨（25）日、今（26）日在社群媒體網站，陸續公開劇組演員的幕後照。

昨日與今日公開的幕後照中，包含演員金炳哲、姜其永、崔振赫、尹賢旻、李詩雅的照片，而尹賢旻飾演「冷都男」的金警衛，沒想到他在花絮照裡展現不同的一面，不是蹲在地上拿著兩支手機賣萌，就是握著手機做出投球的動作，超級「落差萌」的模樣，令人會心一笑；至於崔振赫，他與劇中緊張的情緒相反，露出能夠擊殺粉絲心臟的暖男微笑。兩人在戲外，都展現具有超強反差的魅力。

▲尹賢旻的花絮照曝光，逗趣詼諧的模樣，展現不同的魅力。（圖／翻攝自OCN IG，2017.04.26）

▲崔振赫（左）與尹賢旻在釋出的幕後花絮照中，露出不同於劇中緊張氣氛的暖男甜笑。（圖／翻攝自OCN IG，2017.04.26）