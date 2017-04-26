馬來西亞演唱會驚傳取消！ Gary親上火線發表聲明NOWnews今日新聞 (2017-04-26 12:17)
南韓歌手Gary日前公布閃婚消息，震驚外界，隨後又爆出與好搭檔「Leessang」團員Gill即將拆夥，話題不斷。而Gary原定5月21日將在馬來西亞舉辦首場演唱會，主辦單位卻在近日突然宣布取消，讓不少歌迷都相當失望。
Gary因為主持《Running Man》在亞洲迅速累積高人氣，原本將在5月21日於馬來西亞舉辦演唱會，但主辦單位卻臨時以「意想不到的情況」取消。這次是Gary宣布結婚後，首次進行的公開行程，如今因故取消讓歌迷都感到非常可惜。
為此Gary也發表聲明，表示演唱會取消的原因是主辦單位出了狀況，因為沒有經紀人以及其他團隊，所以才會這麼晚才公布個人聲明。隨後也說未來只要有機會，他都會再去馬來西亞與大家見面，並謝謝大家的支持。
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