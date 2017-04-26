害台中警追撞重傷 鬧事青少年現身NOWnews今日新聞 (2017-04-26 12:20)
台中西屯派出所與市政派出所警車，23日凌晨為追捕滋事群眾而意外對撞，釀3警受傷1警命危，傷勢最重的簡姓員警，仍在加護病房觀察中。警方調閱監視器後，已逮捕當天在街頭鬧事的31名青少年，訊後依社會秩序維護法究辦。
據《蘋果日報》報導，當日31名青少年駕駛汽機車在西屯區福星路和福星北路聚眾滋事，西屯派出所蔡姓和羅姓駕車趕抵現場，但發現青少年已逃逸、現場空無一人，才會在附近搜尋，當他們行經福星路時，看到疑似鬧事車輛，想前往攔查時，就意外與市政派出所的巡邏車發生追撞。
警方調查後發現，鬧事車輛總計17部汽機車，共31名青少年群聚滋事，隨即將上述人等逮捕到案。原來這群人是因網路留言產生糾紛，雙方相約到街頭談判，並持球棒打架，警察趕抵後才趕緊逃逸。警方已將全案依違反社會秩序維護法移送裁處。
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