▲外傳台新金董事長吳東亮想找財政部長許虞哲協調彰銀案，但許虞哲回應，從未接到相關電話或信函。（圖／NOWnews資料照）

外傳台新金控董事長吳東亮想找財政部長許虞哲協調彰銀案，但許虞哲毫不領情、不理睬。財政部表示，今（26）日彰銀案將開二審辯論庭，希望各界消息切勿干擾司法審判。至於許虞哲也透過財政部次長蘇建榮回應，從未接過、也未聽說吳東亮要求見面的電話或信函。

財政部指出，2014年彰銀董事會改選前，為維護股東權益、確保彰銀業務健全經營，才會函請金融監督管理委員會依證券交易法第36條第7項規定，令彰銀限期辦理董事改選作業，並獲金管會函復已請彰銀注意依規定辦理。財政部認為，各界應尊重彰銀多數股東之決定，同時強調，彰銀案明明還在二審審理期間，台新金不斷對外放話，甚至請法律學者評論彰銀案、批判財政部。財政部表示，這些內容都可能影響司法審判，不論時機或內容都不洽當，應還給司法乾淨、不受干擾的審理空間。

回顧彰銀案，台新金在2005年以每股26.12元，總金額約326億元，標得彰銀22.5%股權，並取得過半董事席次及經營權。不過，2014年底彰銀董事改選，以財政部為首的泛公股取得過半席次，讓台新金失去對彰銀的掌控權，台新金不滿結果，隨即提出司法訴訟，台北地方法院一審判財政部勝訴，二審高等法院判決結果預計上半年出爐，今日則是二審辯論庭。