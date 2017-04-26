繼日前谷哥公開個人飛天車原型之後，Uber也有意打造「飛天計程車」。據英國《金融時報》報導，目前Uber已著手研發，並預計將於2020年於杜拜及美國達拉斯地區率先推出，2023年全面上路。

報導指出，Uber打算與巴西航空工業公司（Embraer）、美國無人機製造公司極光飛行科學（Aurora Flight Sciences），以及輕型機公司Pipistrel等公司合作。以垂直起降飛行器研發一種「飛天計程車」，相較直升機有較多轉子（rotor）、固定機翼，運轉安靜、效率高，不須跑道即可起飛。

Uber產品主管霍爾登（Jeff Holden）在達拉斯召開會議，希望實現「按個鈕就飛上天」的夢想，並表示該飛行器將以通勤族做為服務對象，例如從美國加州聖荷西前往舊金山，開車得花上1小時，但若使用飛行器則僅需幾分鐘。霍爾登相信，長期使用飛行器的費用將比開車更節省。