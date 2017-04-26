文／MOOK景點家編輯部整理報導



寶泉溫泉公園是今年溫泉美食節活動的主要場地，西拉雅國家風景區管理處在台南市政府觀光旅遊局活動開始前，藉由特別的地形景觀及流水潺潺的意象，設計出黑夜會隨音樂跳舞的森林，再次打造出關子嶺新亮點，希望透過音樂及燈光的節奏變化，讓來到此地的遊客能夠體驗關子嶺溫泉百年風情，發現原來溫泉鄉的夜間氛圍不喝酒也會醉。

寶泉溫泉公園是今年溫泉美食節活動的主要場地，藉由特別的地形景觀及流水潺潺的意象，設計出黑夜會隨音樂跳舞的森林，再次打造出關子嶺新亮點 (圖片來源／西拉雅國家風景區)

自105年關子嶺從嶺頂公園街燈下的祝福出發，火王爺祭展開序曲，於溫泉美食節譜出跳動的音符。106年西拉雅風管處透過「光」環境的營造來將關子嶺最美的景觀留給遊客，更希望遊客能用更慢活的心情來將匆匆忙忙的腳步放慢，好好的在關子嶺這美麗的溫泉鄉慢活舒壓，享受最棒的關子嶺泥漿溫泉及在地美。

西拉雅風管處透過「光」環境的營造來將關子嶺最美的景觀留給遊客 (圖片來源／西拉雅國家風景區)

【Info】

會跳舞的森林每日播放時段：18:00 – 21:00

光雕+音樂：18:30 – 19:00、19:30 – 20:00、20:30 – 21:00



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