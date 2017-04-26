四月颱生成！2017年首號颱風輕颱梅花景點家 Tripass (2017-04-26 10:00)
文／MOOK景點家整理報導
4月26日上午八時輕度颱風梅花生成，為2017年編號第1號颱風(國際命名 MUIFA，中文譯名梅花)，中心位置位於北緯 13.3 度，東經 134.7 度，以每小時12轉9公里速度，向西北西轉北北西進行。颱風中心氣壓 1000 百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間之最大陣風每秒 25 公尺，七級風半徑 100 公里。
2017年首號颱風輕度颱風梅花生成。(圖片來源／中央氣象局）
依照目前的走勢，對台灣影響不大，距離台灣尚有1800公里，且不易有增強的可能，可以免於受到颱風影響的擔心，26、27日受到東北季風與鋒面南下影響，全台都有下雨的機會，最低溫也會降到20度以下，須留意早晚的保暖。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15195
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