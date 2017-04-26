好房網News記者蔡孟穎／整理報導

擁有低價優勢的地上權住宅，曾被視為是小資族輕鬆成家新契機，但如今房產稅不斷調升，加上貸款不易，不僅購屋族搖搖頭，過去得標的建商，也有近半的比例縮手不玩了，恐掀起一波地上權解約潮。

地上權豪宅「仁愛本真」隱身於東區巷弄中，計畫整棟改為旅館用途（翻攝自Google Map）

沒有買方市場，又受到房屋稅和地租夾擊，前幾年看上地上權「錢潮」的建商，反應越來越淡，2016年國產署釋出46筆，僅6筆脫標，2017年3月再度公告招標8筆地上權土地，國產署決定祭出優惠價、吸買氣。 國產署副署長邊子樹接受聯合報表示，過去地上權案權利金底價大多為市價的3～7成，這次開出3～3.7成的「破盤價」，地租年息率也調降到1%，希望能吸引投資熱度。

高地租、高持有稅讓地上權形同「負資產」，近期市場已有地上權案選擇提前解約，但也有頭已經洗下去的建商，選擇整棟出租，不玩住宅，改投入觀光飯店，如吉美建設的「吉美璞立」、日勝生「仁愛本真」等都改賺觀光財、求解套。

台灣地上權制度不適合規劃為住宅，但取得地上權的建商，卻有一半都規劃成住宅，第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄向自由時報指出，隨著房市修正、持有稅大增，投資地上權的業者，恐怕會以解約的方式設定停損點，未來地上權案可能會出現一波解約潮。