永慶盃籃球賽火熱開打！房仲唯一獲頒「運動企業認證」好房網News (2017-04-26 12:34)
好房網編輯中心／整理報導
3月底台灣SBL超級籃球聯賽和HBL高中籃球聯賽冠軍隊出爐，2017年永慶盃籃球賽緊接著在4月中旬火熱開打。在永慶房產集團董事長孫慶餘的全力支援下，這已經是永慶連續4年籌辦。今年共有20隊、超過300人報名參加，3個月內，將進行48場賽事。在常規賽外，今年還將新增「得分王」獎項、「3分球大賽」，預計參與人次將再創紀錄，朝4000人次邁進。
近年來企業吹起運動風，事實上，永慶人愛運動且早已征戰各項運動賽事，包括：國內外路跑、鐵人三項、單車比賽、泳渡日月潭、攀登玉山等，都能看到永慶人組隊報名。
而永慶內部兩大運動賽事－上半年籃球賽、下半年壘球賽，隨著賽事規模和精采程度不斷擴大和提升，參與人次也不斷翻倍成長。這也讓永慶在2016年，獲教育部體育署頒發「運動企業認證標章」，成為首家獲得肯定的房仲品牌！
值得一提的是，永慶於2年前率業界之先、創新推動的「彈性工作8小時」策略，讓經紀人更有時間號召夥伴一同練習，不但球技精進了，身體健康了，團隊默契和跨門市的情感交流，更提升了聯賣制度的效率。
因此，在績效上，也獲得了空前的成功。永慶房產集團業管部協理陳賜傑表示，根據永慶內部調查，參加籃球賽的隊員，每5位就有1位年薪百萬，業績千萬的經紀人，也有1成之多。
其中，永慶房屋信義莊敬店業務經理徐志湋和內湖港墘店業務襄理陳秋萍，不僅年年參加籃球競賽，更都是百萬年薪經紀人的代表！
從苗栗北上打拼的徐志湋，進永慶7年多，不僅幫家人在苗栗買房，完成店長培訓課程，更於今年4月完成人生大事。徐志湋大學時期就熱愛籃球，所以當永慶舉辦第一屆籃球賽時，他就積極參與，成為隊中主力之一。
徐志湋表示，每年都很期待籃球季開打，球員在場上拼命得分，眷屬和其他夥伴在場邊加油，讓每場比賽都像是同樂會。適時抒發了工作壓力，也讓我績效更好，2016年不但獲得百萬年薪、東京自由行的獎勵旅遊及購屋成家基金，更是區部第一名。
而外表甜美的內湖港墘店業務襄理陳秋萍，高中就是籃球校隊，大學更因此全國競賽成績優異，而保送甄試國立體育大學！自從3年前加入永慶，就成為內湖一部籃球隊的固定班底。
陳秋萍表示，新人時期就加入籃球隊，真的很幸運！它讓我快速融入這個團隊，也獲得更多學長姐的經驗傳授。這也讓我的績效穩定成長，去年更晉升百萬年薪一族，很開心當初自己聽朋友建議，給自己一個挑戰高薪的機會。
陳賜傑協理進一步分享：因為永慶深信「有幸快樂員工，才有滿意客戶」，「人才」一直都是永慶飛躍成長的致勝關鍵之一！
在面對其他中小型房仲還在掙扎如何度過這次難關，永慶房屋除了不斷創新管理制度外，既有薪資福利更是不縮水，不論是前九個月保障每月5萬元、最高250萬元的購屋成家基金，還是海外獎勵旅遊、年度員工旅遊，都如期舉辦，持續建構「聰明工作．健康生活」的幸福職場，協助經紀人取得工作與生活的平衡。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Skechers 運動鞋．Skechers 山貓．SKECHERS 11878BKHP．SKECHERS 12479NVLB．SKECHERS 11895NVAQ．skechers 背袋．SKECHERS Ultra．skechers gowalk2．skechers 涼鞋．skechers 13707KHK．skechers 玩偶．SKECHERS 雪靴．Skechers 51361OLV．SKECHERS 13954pnk．skechers go run 3．skechers 健走鞋．SKECHERS 13705NVW．skechers 亮片．skechers 增高．skechers 12479RDPK．SKECHERS Walk2．skechers 22640CCL．skechers 慢跑鞋 第二代．GOwalk 2 SKECHERS．SKECHERS 13695BBK．skechers 智慧．SKECHERS GObionic．SKECHERS GOrun3．skechers 13962HPK．skechers 螢光
- 【登祿普】SP704舒適寧靜輪胎(含安裝) 195/60/15
- 【德國馬牌】CSC5性能頂尖輪胎(含安裝) 245/45/18
- CITIZEN 星辰光動能純靜之美腕錶(FD2033-52W)-粉橘x玫瑰金
- 【VOVA】凱旋系列5卡透明窗IV紋短夾(黑色)
- 【。限北北基配送。櫻花牌】10L屋外抗風型ABS防空燒熱水器(
- 彩糖鑽工坊 GIA鑽石 50分 G/VS2 鑽戒求婚戒
- STORY 皮套王 - 羊皮編織側背包 Style 6685 訂做賣場
- 【飛隼】SN832i省油耐磨輪胎_送專業安裝定位 195/65/15(適
- UWOOD H型橡木扶手單人沙發【DENMARK丹麥梣木】WRSF01O1
- EDWIN 加大迦績褲 JERSEYS漸層袋花直筒牛仔褲-男-石洗綠
一例一休挨批亂法 學者：主婦反對最大【中央社】
寧向東：如何讓孩子養成良好的讀書習慣【北京新浪網】
生蚝長滿海岸，丹麥大使館在中國發出緊急求助……【北京新浪網】
特朗普簽署「史上最大」稅改方案：金融電信最受益【北京新浪網】
彭金誠:黃金弱勢恐將延續 1260企穩方能反擊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》