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3月底台灣SBL超級籃球聯賽和HBL高中籃球聯賽冠軍隊出爐，2017年永慶盃籃球賽緊接著在4月中旬火熱開打。在永慶房產集團董事長孫慶餘的全力支援下，這已經是永慶連續4年籌辦。今年共有20隊、超過300人報名參加，3個月內，將進行48場賽事。在常規賽外，今年還將新增「得分王」獎項、「3分球大賽」，預計參與人次將再創紀錄，朝4000人次邁進。

近年來企業吹起運動風，事實上，永慶人愛運動且早已征戰各項運動賽事，包括：國內外路跑、鐵人三項、單車比賽、泳渡日月潭、攀登玉山等，都能看到永慶人組隊報名。

而永慶內部兩大運動賽事－上半年籃球賽、下半年壘球賽，隨著賽事規模和精采程度不斷擴大和提升，參與人次也不斷翻倍成長。這也讓永慶在2016年，獲教育部體育署頒發「運動企業認證標章」，成為首家獲得肯定的房仲品牌！

值得一提的是，永慶於2年前率業界之先、創新推動的「彈性工作8小時」策略，讓經紀人更有時間號召夥伴一同練習，不但球技精進了，身體健康了，團隊默契和跨門市的情感交流，更提升了聯賣制度的效率。

因此，在績效上，也獲得了空前的成功。永慶房產集團業管部協理陳賜傑表示，根據永慶內部調查，參加籃球賽的隊員，每5位就有1位年薪百萬，業績千萬的經紀人，也有1成之多。

其中，永慶房屋信義莊敬店業務經理徐志湋和內湖港墘店業務襄理陳秋萍，不僅年年參加籃球競賽，更都是百萬年薪經紀人的代表！

從苗栗北上打拼的徐志湋，進永慶7年多，不僅幫家人在苗栗買房，完成店長培訓課程，更於今年4月完成人生大事。徐志湋大學時期就熱愛籃球，所以當永慶舉辦第一屆籃球賽時，他就積極參與，成為隊中主力之一。

徐志湋表示，每年都很期待籃球季開打，球員在場上拼命得分，眷屬和其他夥伴在場邊加油，讓每場比賽都像是同樂會。適時抒發了工作壓力，也讓我績效更好，2016年不但獲得百萬年薪、東京自由行的獎勵旅遊及購屋成家基金，更是區部第一名。

而外表甜美的內湖港墘店業務襄理陳秋萍，高中就是籃球校隊，大學更因此全國競賽成績優異，而保送甄試國立體育大學！自從3年前加入永慶，就成為內湖一部籃球隊的固定班底。

陳秋萍表示，新人時期就加入籃球隊，真的很幸運！它讓我快速融入這個團隊，也獲得更多學長姐的經驗傳授。這也讓我的績效穩定成長，去年更晉升百萬年薪一族，很開心當初自己聽朋友建議，給自己一個挑戰高薪的機會。

陳賜傑協理進一步分享：因為永慶深信「有幸快樂員工，才有滿意客戶」，「人才」一直都是永慶飛躍成長的致勝關鍵之一！

在面對其他中小型房仲還在掙扎如何度過這次難關，永慶房屋除了不斷創新管理制度外，既有薪資福利更是不縮水，不論是前九個月保障每月5萬元、最高250萬元的購屋成家基金，還是海外獎勵旅遊、年度員工旅遊，都如期舉辦，持續建構「聰明工作．健康生活」的幸福職場，協助經紀人取得工作與生活的平衡。