退燒了？ 巨蛋孵不出 松菸商圈高掛「租」好房網News (2017-04-26 12:34)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
台北市熱門觀光景點松菸文創園區，超旺人潮帶動周邊商機，店租也跟著水漲船高，但隨著大巨蛋興建陷入僵局，商圈無法進一步成熟發展，人潮變少，有些店家敵不過高店租，這一年陸續關店，過去熱絡的巷弄，現在開始出現「租」字招牌高高掛的景象。
隨著大巨蛋興建陷入僵局，以及人潮變少，有些店家敵不過高店租，陸續關店。（好房網News記者陳韋帆／攝）
好房網記者實際走訪現場，就看到松菸附近，一間應是黃金地點的三角窗店面，卻大門深鎖，不只裡頭一片黑漆漆，店門口也成了機車停車場。
應是黃金地點的三角窗店面，卻大門深鎖，不只裡頭一片黑漆漆，店門口也成了機車停車場。（好房網News記者張聖奕／攝）
松山文創園區主打文創、藝文活動，辦過無數場大型展覽，開幕之初爆紅，吸引大批人潮，不少咖啡廳、甜點店、小餐館一家接一家開進旁邊，忠孝東路4段553、559巷裡，租金因此飆漲，從開幕前一坪約只有2千元，大漲4倍，最高約7、8千元。
但現任台北市長柯文哲上台後，遲遲無法拍板決定，大巨蛋要拆還是蓋，再加上民眾新鮮感已被滿足，人潮不若以往，有房仲業者表示，目前租金掉到每坪5千元左右。
而實際上實價登錄網查詢發現，近一年最新兩筆店面租賃交易，每坪租金價格更是已經跌到2千到2千5。
當地新仁里長吳建德，就對聯合報記者表示，之前租金衝太高，有些店面甚至超過20萬元，現在松菸較少大型展覽，人潮不穩定，錢潮也不會穩定，現在很多店家都是在苦撐。
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上一則：想招財 先從這八點做起
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