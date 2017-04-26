想招財 先從這八點做起好房網News (2017-04-26 12:34)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
不管是自己的窩，還是租屋在外住，居家風水都不能大意，風水擺得好，不只開運，還能招財，除了在招財方位擺上招財物品外，「維持環境整潔」是最重要的原則。想要招財卻不知從何做起的民眾，可以這八點開始做起：
保持通風、維持整潔，是招財風水的基本。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）
1. 維持乾淨整齊的大門
確保大門及走道的整齊，並且經常地打掃整理，讓房子出入口維持美好樣貌。
2. 保持通風良好
專家指出，家裡通風不僅能讓人感到身心舒暢，也可以讓好的能量流動。
3. 維持廚房的整齊
廚房具有壓制煞氣的功能，因此乾淨整潔的廚房有助於招財。
4. 室內空間避免雜亂
專家說，「雜亂對於風水來說是大忌」，因此建議經常清理冰箱，將壞掉的食物丟掉，這樣家裡才不會有異味，對招財也有幫助。
5. 使用紅、綠、紫配色
紅色、綠色、紫色是招財色，可以局部使用這些招財色，例如紅色的座椅、將紫色的座墊放在沙發上，或是在家中種植一些綠色植物。
6. 用金色裝飾品
擺放一些招財傳統金色系家飾品，如蟾蜍或是一些幸運硬幣，增加招財的機會。
7. 不要浪費水
漏水＝漏財，因此家中若有漏水的情形，一定要立刻請人來修理，也要確保家中沒有積廢水。
8. 加亮明度
陰暗的色調會讓人感到寒冷，更會阻止房子的正能量，也可以利用照片、家飾品或是植物為空間增添新的氣息。
如果想要加強效果，風水專家謝沅瑾進一步教大家找出家裡的「明財位」，就是在大門進門後，斜對角的位置。例如說大門靠中央，進門左、右斜對角都有可能出現明財位，而大門在比較邊角的位置，則會在斜對角的位置出現一個明財位。
謝沅瑾建議，客廳的「明財位」可以擺放招財物品，像是聚寶盆、水晶洞、活水魚缸、招財樹等，做生意的人，則可以放電話、傳真機等生財器具，但要避開西方與東北方不適宜的方位。
而如果家中明財位的地方，剛好有落地窗的話，可以安裝設置1道假牆，或厚重窗簾作遮檔，將明財位重新創造出來。
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