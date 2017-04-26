古代房價就便宜？ 不是你想的那樣！好房網News (2017-04-26 12:33)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
先前內政部公布台灣最新房價所得比是9.35倍，創歷史新高，其中台北市更是要不吃不喝15.47年才能買房，讓不少網友覺得好挫折，但其實，高房價問題不是現在才有，像在南朝，房價所得比高達200倍，是現代台灣房價所得比約20倍左右！
高房價問題不是現在才有，古代一樣有房價所得比過高、以及「屋奴」的問題。圖／好房資料中心
大陸文史工作者李開周，看到周邊親朋好友總為房事在困擾，於是著手研究中國歷代房價走向，結果發現找遍史料發現，原來古代一樣有房價所得比過高、以及「屋奴」的問題。
李開周的研究指出，根據史料記載，南朝一名叫蔡闊者在開封建房子值50萬錢，另一位王琨在廣州買房子則花了150萬錢。若根據南齊書的記載，南朝居民有一半人年薪不滿3千錢。也就是說，南朝的房價所得比高達200倍，竟然是現代台灣房價所得比約20倍左右。
而不只南朝，宋朝的房價也是貴得誇張。大陸網路媒體「每日頭條」就報導，唐宋八大家之一的蘇轍晚年（宋徽宗年間），在開封買過一所普通住宅，花了9400貫。而宋徽宗時朝廷僱人抄寫書籍，每人每月能掙3500文，相當於3貫多一點，也就是說，如果這位書記員在開封買一所普通住宅，得不吃不喝攢錢長達261年，才能買得起蘇轍那套房子。
另外如果是在明朝，房子也不便宜，當時一個小戶型要三四千兩銀子，而一個縣令，七品國家公務員，年薪不過三百五十兩，得要十年不吃不喝才能存夠房錢，其實跟現在想到台灣都會區買房的民眾，差不了多少！
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上一則：屋主讓利求售 基河國宅降價超有感
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