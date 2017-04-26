母親節前另類的愛的禮物 媽媽篩檢女兒打疫苗大成報 (2017-04-26 11:05)
新北市衛生局指出，癌症連續34年高居國人10大死因首位，平均每11分13秒即有1人罹癌，拆散不少幸福的家庭。其中最常見的婦女癌症就是子宮頸癌及乳癌，每年奪走1萬2,800條寶貴生命。母親節前夕新北市特別送另類的一份愛的禮物給女性朋友，於26日上午舉行「媽媽篩檢女兒打疫苗」記者會，新北市朱立倫市長特別提醒女性市民朋友接受免費的乳癌及子宮頸癌篩檢。
新北市長朱立倫提醒市民朋友，為媽媽獻上母親節祝福的同時，也別忘了對母親的愛最佳的具體行動就是”關愛”，工作之餘問候聲「媽(太太)，今年作癌症篩檢了嗎？」，提醒媽媽(太太)不要害怕、猶豫，及早養成篩檢習慣才能常保幸福安康；免費乳房攝影檢查資格為45歲到69歲（每2年1次補助，或40到44歲二等親曾罹患乳癌之婦女）及30歲以上婦女可做子宮頸抹片檢查（每年1次），陪伴媽媽(太太)作篩檢，是母親節最好的禮物，及早篩檢才能常保幸福安康，而且在5月1日到31日期間到衛生所或合約醫療院所完成檢查，還可以獲得限量好禮。家有寶貝女兒的媽媽們，記得鼓勵女兒接種HPV疫苗；新北市自4月起開始免費為本市國中7年級女生施打HPV疫苗，藉由疫苗接種，讓子宮頸癌防治從年輕做起。
新北市自99年起率先針對就讀新北市市國中7年級女生實施免費人類乳突病毒(HPV)疫苗接種，為最早大規模執行疫苗接種的縣市，每年編列超過5,000萬經費施打疫苗，99年至105年投入金額高達5億7,800萬餘元，迄今已接種14萬1,735人，每年涵蓋率均超過8成居全國之冠。同時新北市每年分別有超過40萬及15萬的婦女朋友接受子宮頸癌及乳癌篩檢，99年迄今已有超過330萬的女性朋友加入愛的行動陣容，成功挽救8萬822個家庭幸福。
衛生局呼籲長期為家庭默默付出的女性朋友，務必要多關心自己的健康，因為自己的健康就是全家的幸福，儘速把握這份愛的禮物，替自己的健康、為全家的幸福把關，新北市衛生局舉辦婦癌篩檢好禮相贈活動，凡完成乳癌及子宮頸癌篩檢者，就可獲得限量好禮6,000份(發完為止)。
圖文說明；新北市長朱立倫特別提醒女性市民朋友接受免費的乳癌及子宮頸癌篩檢。（記者高金次攝）
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