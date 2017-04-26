【大成報記者孫慶璋/嘉義報導】照護歷程是一條漫長的路，為讓照顧者暫時抽離煩躁，嘉義市政府衛生局提供他們互吐心聲、關懷彼此的場域，並與富邦銀行公益慈善基金會合作，於26日舉辦「家庭照顧者戶外踏青喘息之旅」，嘉義市長涂醒哲和社會局長張元厚及衛生局王鳳玉科長等人，共襄盛舉，涂市長強調藉此機會，讓照顧者可以走出家庭、親近自然，進而放鬆心情、紓緩身心疲憊，享受美好人生。嘉義市長涂醒哲指出，照顧者常把重心放在照顧他人，往往忽略自己真實的感受與需要，並壓抑或忽略自己的情緒，如此只會帶來反效果，另外辦理4場次的舒壓課程、茶敘及經驗分享，另協助申請喘息服務，讓民眾能跳脫照顧的壓力及環境來參與課程及活動，彼此分享照顧的困難或問題，也可以得知資源申請管道，讓他們不再感到社會疏離與孤軍奮戰，而是能被傾聽、被理解、被證明其用心投入與情緒支持。社會局長張元厚指出，長照規模去年嘉義市是1A4B6C，今年將再將擴大服務層面，增加1A2B4C，如此讓長照精神更落實，衛生局王鳳玉科長表示，中華民國家庭照顧者關懷總會統計顯示，台灣家庭照顧者已經高達90萬人，平均每名照顧者每天要照顧家人14小時，約60%家庭照顧者年齡層於41歲〜60歲，此年齡層民眾負有奉養高堂、養育下代的重任，身為「三明治世代」的照顧者，子女教育費、日常開銷、與日俱增的醫療費、加上照顧父母公婆、教養子女，婚姻與家務要經營也須兼顧職場，每天像陀螺不停轉，遊走眾角色間，難怪照顧者疲倦又混亂，這樣極限的照顧壓力，常讓家庭照顧者喘不過氣。王鳳玉科長強調，落實涂醒哲市長的醫療政策，所以關愛照護者族群，並且日後更加強服務品質，這次活動有200位家庭照顧者參與，希望這次活動能讓他們鬆開繃緊的神經，拾回遺失許久的生活樂趣，三明治世代不再是煙燻烤焦三明治，而是成為清爽鮮亮的五色蔬果三明治。