英超聯賽 阿森納 VS 萊切斯特城 [足彩 17061 期 第 5 場] [競彩 20170426 期 第 025 場]

英超聯賽第28輪4月27日2點45分。阿森納主場迎戰萊切斯特城，兩隊近5年來交手過5次主隊3勝2平0負，其中主場2勝0平0負。阿森納在周末英足總杯比賽中常規時段與曼城戰成平手，加時賽桑切斯踢進位勝球，最後阿森納2-1擊敗曼城，成功晉級足總杯決賽，球隊士氣大振。阿森納最近兩場比賽變陣3後衛取得了不俗的效果，聯賽作客2-1擊敗米堡，終結了英超客場四連敗的頹勢；而周末足總杯更是擊敗了曼城，只是這場比賽贏得還是有點僥倖的，若不是張伯倫超水平的發揮估計很危險，三後衛還要考察，不過總算是有了改變。

聯賽方面，阿森納目前排在積分榜第7位，在少戰一輪的情況下落後第5位的曼聯6分，球隊依然有衝擊歐戰區的希望，因此接下來的每一場聯賽，槍手每役三分志在必得，戰意毋庸置疑。

阿森納今季攻擊端表現穩定，去年12月至今26場正賽25場破門，聯賽31輪過後只有3場顆粒無收，其中18場單場進球至少2球，目前聯賽總進球60粒，英超進球第6多。

前鋒桑切斯今季表現亮眼，目前以19粒聯賽進球排在英超射手榜第3位，據傳智利人成為拜仁今夏頭號引援目標，不過主帥溫格表示很有信心和桑切斯續約。

至於防守端目前聯賽丟球40粒，防守質量英超中游水平，尤其是近段時間防守下滑較為嚴重，近10輪聯賽共丟18球，場均丟球1.8粒有失強隊風範。

在王權球場全場球迷的助威聲中，萊斯特城沒能在歐冠賽場中更進一步。瓦爾迪在第61分鐘的進球為球隊扳平了比分，不過薩烏爾上半時的頭槌破門以及第一回合的失利讓狐狸城吞下了出局的苦果。

不過萊切斯特城的表現依然值得驕傲，他們首次參加歐冠在不被看好的情況下不僅小組賽出線，而且一路殺進8強。在面對馬競這樣一支頂級強隊只是兩回合總比分1-2落敗，他們在球場上的跑動和表現是不可思議的。

歐冠的出局並不失為一件好事，這樣萊切斯特便可專注於聯賽的保級上。這位上賽季英超冠軍在今季過得並不如意，中前期的低迷使得他們一度處於降班邊緣。還在球隊換帥之後奇迹反彈，目前排在積分榜第15位，高出倒數第三位的斯旺西6分且還是在比其少戰2輪的情況下。

換帥如換刀這句話放在狐狸城身上最合適不過，新帥帶隊10場正賽錄得6勝2平2負的佳績，且兩場敗仗的對手分別是主場龍埃弗頓以及歐洲強隊馬競，整體士氣比以往有了很大的提升。

莎士比亞的到來對球隊進攻端的影響巨大。在他執教下的7場英超聯賽球隊持續進球，且場均進超過2球。瓦爾迪在莎士比亞手下進步顯著，近10場比賽踢進7球，而他此前在拉涅利手下32場比賽只踢進7球。另外，萊斯特城最近3粒對陣阿森納的進球全部由鋒霸瓦爾迪包辦，且其中2粒是當場比賽的第一顆進球。

至於防守端的表現沒有明顯變化，近7場聯賽5場被破門，其中客場三戰單場丟球至少2粒，客場防守顯得更為薄弱。

Spdex超級指數必髮指數提示46-20-33早盤主勝略微領先。標盤成交量170萬多臨場可能突破1000萬。Spdex超級指數提示早盤主勝出現大的賣單后並沒有把必發價位拉高多少，反倒是震蕩下行至1.60，後市注意大的買單出現必發價位走勢。冷熱指數勝平負已拉開，但是凱利方差平局和客勝沒有拉開。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看主隊不敗。

競彩勝負平推薦：主勝

spdex超級指數

英超聯賽 米德爾斯堡 VS 桑德蘭 [足彩 17061 期 第 6 場] [競彩 20170426 期 第 026 場]

英超聯賽第28輪4月27日2點45分。米德爾斯堡主場迎戰桑德蘭，兩隊近5年來交手過4次主隊2勝2平0負，其中主場0勝1平0負佔據一定優勢。本場比賽是保級大戰，米堡目前排名倒數第二，落後倒數第四的赫爾城隊9分，保級形勢已經非常嚴峻。米堡上一次取得勝利已經是去年12月的事情了，近16輪聯賽他們僅僅拿到6平10負的糟糕戰績，卡蘭卡下課之後也未見起色。目前球隊也是陣容不整，巴爾德斯、利德比特、德容恩出戰成疑，拉米雷斯遭遇停賽，球隊在中場影響較大。困擾球隊整個賽季的攻擊力匱乏的問題至今也未能得到解決，近15輪比賽他們只打入7球。桑德蘭隊上輪比賽終於拿到一分，止住了三連敗，不過目前依舊積21分排名墊底，與倒數第四的赫爾城已有12分的差距，保級的希望基本上已經破滅，不過他們依舊會最後一搏，畢竟莫耶斯自從離開埃弗頓之後，無論是在曼聯、皇家社會還是桑德蘭，都未能取得成功。本場比賽麥克奈爾、沃特莫爾、基希霍夫、奧維耶多和比利瓊斯有傷在身，拉爾森也遭遇停賽，不過對球隊也影響不大了，畢竟整支球隊都處於低迷的狀態。

Spdex超級指數必髮指數提示38-32-30早盤主勝略微領先。標盤成交量54萬多臨場可能突破500萬。Spdex超級指數提示主勝在沒有大單支持下，必發價位震蕩上行至2.30，未來要關注主勝大單的出現后必發走勢。冷熱指數和凱利方差勝平負都沒有拉開。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看平局最為看好。

競彩勝負平推薦：平 防主勝

作者：二胖