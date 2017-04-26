本賽季四大皆空的瓜迪奧拉是否會失去俱樂部對他的信任？相比前任佩萊格里尼的戰績，瓜帥並沒有令人信服的說服力。如果再丟掉歐冠資格的話，恐怕所有人都會為西班牙人的帥位捏把汗。不過前曼城球星哈曼並不這樣認為，他堅持瓜迪奧拉在曼城足夠安全，包括即使無法進軍下賽季的冠軍聯賽。

他在接受Paddy Power Blog採訪時談到：「即使下賽季曼城無法進軍冠軍聯賽瓜迪奧拉也不會有什麼壓力。因為曼城追逐瓜迪奧拉很久了，所以他們的計劃都是圍繞瓜帥展開的。即使他們會在球隊輸掉跟摩納哥或者阿森納的比賽時感到失落，但他們依然會無條件支持瓜帥。」

同時他還強調：「曼城依然擁有強大的潛力。之前我們已經得到了些天賦異稟的小伙兒，我們還有足夠的資金來吸引頂級球星。所以我不會擔憂球隊今年的夏季引援，瓜帥首先需要考慮的只是調整下門將，還有重新打造條牢固的後防，這應對下賽季足夠了。」

（克言）