小麥婚禮魅力大！加西亞哈靈頓相見一笑泯恩仇北京新浪網 (2017-04-26 12:17)
哈靈頓出席麥克羅伊婚禮
日期:4月26日，哈靈頓與加西亞之間的恩仇在一場婚禮上化解應該是貼切的。
哈靈頓2007年在英國公開賽的延長賽中擊敗加西亞，贏得個人第一個大滿貫冠軍。一年之後，他在美國PGA錦標賽中再次戰勝加西亞。不過本月早些時候，加西亞在延長賽中戰勝賈斯汀-羅斯，於美國大師賽上實現了大滿貫首勝。
哈靈頓當時在愛爾蘭的一個電台節目中談到加西亞在奧古斯塔18號洞的情緒，他說西班牙人十年前在兩人的戰鬥中可是一個「酸溜溜的失敗者」。
的確，哈靈頓一直不喜歡加西亞失敗之後的風度——有點痛苦，有點尖酸，可以肯定很沒有風度。
上個周末，兩人都獲邀參加了麥克羅伊的婚禮。而兩人幾乎立即見了面，哈靈頓形容兩人現在的關係好多了。
「很明顯，我說的那樣話有點觸目驚心，但是卻被忽略了。我們決定應該求同存異，看到我們的相似點和優點，而不是別的東西，」哈靈頓在星期二R&A的新聞發佈會上說，「因此我們現在不錯。如果有什麼的話，現在都更好了。我在小麥婚禮上碰的第一個人就是塞爾吉奧。這是一件需要立即說開了的事情，而塞爾吉奧做得很輕鬆。」
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（小風）
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