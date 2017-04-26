《東京食屍鬼》真人電影最新劇照公開，電影由松竹公司發行，預計7月29日上映。故事舞台設定在吞噬人類的怪物「喰種」橫行的現代都市東京，「喰種」平日里與正常人沒什麼不同，實際上身份不明以人類為食，人們對此日漸恐懼，主人公是喜歡讀書的大學生金木研，他在經常去的店遇到了和自己一樣喜歡作家高規泉的少女神代利世，然而他卻不知道自己的人生就要發生翻天覆地的變化。

最新宣傳圖

對於窪田正孝，原作者石田翠說：「關於『主演的選擇』，電影製作組非常聽我的個人意見。在我剛開始連載的時候（大概四五年前吧）就想像過，如果真要改編成真人電影的話，主演一定要讓那人人來演。這次也按我的想法選擇了主演。我對電影化本身沒什麼想法，但是，如果那個人能來演主角的話，我也想去看一看這部電影。我個人覺得電影會拍的很好。」對於清水富美加，石田翠說：「我想像不出她會怎樣演繹這個角色，所以很期待她的戲份會多有趣。」

主演窪田正孝說：「第一次讀原著的時候我就被深深吸引了，因為很多原著粉絲的意見我壓力比較大，感謝作者石田翠老師的發言拯救了我。為了老師，為了那麼多喜歡原著的粉絲，我會盡量演好這個角色，與演職人員好好合作。」

清水富美加說：「我和霧島董香這個角色完全不同，為了不讓邀請我出演影片的人後悔，我會把握好這個角色。」

演員表：

金木研：窪田正孝

霧島董香：清水富美加

神代利世：蒼井優

亞門鋼太郎：鈴木伸之

真戶吳緒：大泉洋？

劇照：