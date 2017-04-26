說起《守望先鋒》，遊戲中的每個英雄都有著特點鮮明的配音，這些語音給遊戲增添了不小的樂趣。但是如果有些玩家聽不到這些有趣的語音呢？最近有人在暴雪官方社區中詢問，能不能為那些聽力障礙的玩家考慮，在遊戲中加入字幕。

有玩家在社區發帖表示，自己是在和有聽力障礙的朋友一起遊戲時有感而發。這名玩家認為，暴雪應該為一些聽力困難的玩家考慮，因為他們進行遊戲時很大程度上依靠視覺元素。並且表示V社在這方面做得非常好，比如《半條命》、《軍團要塞》等遊戲中都有字幕可以設置。

很快《守望先鋒》總監Jeff Kaplan在回復中表達了自己的關切，他表示字幕是很重要的事，開發團隊已經有了一些基礎的技術和系統來支持字幕。