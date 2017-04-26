《名偵探柯南：深紅的戀歌》再創新高 刷新曆代劇場版同期紀錄北京新浪網 (2017-04-26 12:28)
《名偵探柯南》系列第21部劇場版「深紅的戀歌」自4月15日日本首映，獲得當日票房成績第一，並超越前作劇場版首日票房。
時隔兩周的時間，M21再度創造歷史，兩周累計觀影人數約212.1萬人，累計票房約27.56億日元，刷新曆代柯南劇場版的同期紀錄！（M20前兩周觀影人數約194.7萬人，累計票房約25.26億日元第二周周末兩天觀影人數約58萬人，票房約7.48億日元，也超越M20的同期數字！
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