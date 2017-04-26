陸媒稱中國台北隊 國台辦否認矮化中央社 (2017-04-26 12:07)
（中央社記者邱國強北京26日電）針對中國大陸央視日前轉播亞洲桌球錦標賽時擅將「中華台北」隊改稱「中國台北」隊，大陸國台辦發言人馬曉光今天聲稱，陸媒一直依一中原則作涉台報導，不存在矮化台灣的問題。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光說，中國大陸的有關政策是一貫的，沒有變化。這次來自台灣的桌球隊到中國大陸參賽，是依據兩岸奧林匹克委員會組織達成的協議精神做出的安排。
他聲稱，中國大陸媒體「一直按照『一個中國』原則進行有關涉台報導，不存在所謂『矮化台灣』的問題。
馬曉光並針對今年台北世界大學運動會賽場的旗幟問題說，世大運是國際大學運動總會（FISU）舉辦的體育賽事，對涉台問題的處理「須遵循國際奧委會的有關規定。這樣的體育賽事在台灣舉辦，不應受到人為政治因素的干擾」。
2017年亞洲桌球錦標賽4月稍早在中國大陸江蘇省無錫舉行，中國大陸中央電視台轉播原本將來自台灣的隊伍稱為「中華台北隊」，之後卻悄悄變成「中國台北」。有陸媒認為，這樣的改動「是一種訊號」。
行政院大陸委員會主委張小月17日表示，絕對不能接受單方改變名稱，台灣絕對不是中國大陸的一部分。1060426
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