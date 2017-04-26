陸第一高樓上海中心 118樓開放了中央社 (2017-04-26 12:04)
（中央社台北26日電）號稱世界第二高樓、中國第一高樓、上海地標建築「上海中心」摩天大廈位於第118層樓的「上海之巔」觀光廳今天起正式向公眾開放，搭乘超高速電梯標榜只需55秒即可直達546公尺的高空。
中國大陸上海市政府新聞辦公室官方微博「上海發布」今天公布上述消息。
「上海之巔」觀光廳位於「上海中心」大廈第118層樓，垂直高度達546公尺，面積千餘平方公尺，呈三角環形布局，包裹落地超大透明玻璃帷幕，可360度俯瞰上海城市風貌。
「上海發布」報導，參觀遊客可從地下二樓搭乘超高速電梯，只需55秒即可直達546公尺高空，開啟「天空之城」的巔峰之旅。「上海之巔」還標榜設有世界最高的「空中郵局」及「許願樹」。
不過，對於「上海之巔」觀光廳門票人民幣180元（約新台幣810元），不少大陸網友則說不便宜，紛紛詢問「有沒有學生票？」或是「生日是否免票？」
上海中心大廈（Shanghai Tower）位於浦東新區陸家嘴金融貿易區，是一座超高層的地標式摩天大廈，高度超過附近的上海環球金融中心，號稱當前世界第二高樓、世界最高綠建築、中國第一高樓。
上海中心大廈建築主體為128層樓，還有地下停車場5層、裙樓、頂樓等，總高度632公尺，結構高度為580公尺，2016年3月15日完工，2016年4月底部分試營運。
大廈內還裝有重達1000噸、號稱全球最大的阻尼器「上海慧眼」。大廈的電梯則標榜秒速18公尺。1060426
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