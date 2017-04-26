（中央社記者邱國強北京26日電）針對中國大陸異議人士張向忠日前藉隨團遊台尋求政治庇護未果，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，「這名遊客」與領隊已接受旅遊主管部門及組團社調查，主管部門將依規處理。



馬曉光並針對外界認為張向忠尋求政治庇護未果是台灣對中國大陸釋出善意說，「按照大陸居民赴台灣旅遊的協議，對違反相關規定的遊客，任何一方都不得拒絕送回或拒絕接受」。



他並聲稱，中國大陸國家旅遊局、公安部、國台辦聯合修訂的「大陸居民赴台灣地區旅遊管理辦法」已於4月13日公布，「希望大陸遊客在赴台旅遊時嚴格遵守有關規定」。但他並未說明這項辦法的內容。



中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。



馬曉光說，不久前「有一位大陸遊客」在隨團赴台旅遊期間「擅自脫團」。中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會為此要求台灣有關單位依兩岸旅遊協議將他送回。



他表示，日前「這名遊客」已隨團返抵廈門。有關旅遊主管部門及組團社已對他及旅行團領隊「進行了問詢調查」。主管部門將依有關規定，對這起「脫團事件」作出處理。1060426