（中央社記者黃兆平紐約25日專電）前美職棒MLB紐約洋基隊隊長吉特可望成為台灣旅美左投陳偉殷的新老闆。美媒透露，吉特與前共和黨總統參選人傑布．布希聯手，初步談定買下馬林魚隊（Marlins）的經營權。



這項交易傳已進入最後交涉階段，價碼高達13億美元，將由傑布．布希/吉特團隊接替現任老闆羅里雅（Jeffrey Loria），擁有馬林魚隊。



羅里雅是曼哈頓知名藝術經紀人，尋找買家消息在大聯盟盛傳許久。而前洋基隊當家游擊手吉特（Derek Jeter）自退休後也多次強烈表達經營球隊的意願。



「紐約郵報」披露，由吉特與前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush）組成的團隊，是目前唯一與馬林魚隊東家達成接手共識的團隊。



一旦交易完成，42歲的吉特將成為台灣左投陳偉殷、日籍名將鈴木一朗的新老闆。吉特可望負責球隊實際運作，而傑布．布希則是球團主控者。



馬林魚總裁薩姆森（David Samson）對傳聞表示，「不評論交易過程，也打算一直保持如此立場」。



馬林魚隊目前年年虧損，1年大約要賠上3000萬美元以上，這是促使羅里雅決定拋售球隊主因。與美總統川普交好的羅里雅是美下屆駐法國大使人選之一。



馬林魚隊無法與吉特的前東家洋基或波士頓紅襪隊相提並論，可以靠球迷買票進場觀戰或廣告贊助商支撐，而傑布．布希/吉特團隊必須展現可觀財力，才能獲得美職棒大聯盟MLB批准買賣。



根據MLB規定，馬林魚隊易手必須獲得其餘29支球團的22隊同意始可放行，預計5月中旬待大老闆們下次在曼哈頓聚會時，應可確定這樁買賣。



如果吉特接手，隸屬國家聯盟的馬林魚隊不必與吉特仍有良好關係的美聯洋基隊經常針鋒相對。洋基預定5月14日出戰太空人隊時，舉行高掛吉特2號球衣退休儀式。1060426