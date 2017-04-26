《畫江湖之杯莫停》第21集上線，完顏龍、皇甫上人在塞外碰上宗家的畫皮鬼和描骨仙被攔住去路，冰媛出現幫了完顏龍並把兩人帶到老族大寨見三位長老。

司空明垂涎天下盟主之位被父親司空鴆九教訓了一頓。政婧二人商議儘快離開宗家，后阿政被司空琪拉去給司空顯過血治病。

《畫江湖之杯莫停》第21集：

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