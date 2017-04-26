來源：大河網-大河報

本報訊 汽車娶親無新意，他們騎共享單車接新娘。昨日上午，鄭州街頭出現一支別出心裁的迎親車隊，新郎率50輛共享單車迎娶新娘，沿途吸引了很多路人的注意。這對來自豫北的新人，經過6年的戀愛，終將校園愛情修成正果。為了辦一個與眾不同的婚禮，便將共享單車變成了婚車，娶親車隊花費不到50元。

昨日上午9點，鄭州金水路與文化路交叉口附近，50輛共享單車聚集在一起，每輛單車都裝扮一新，車把上系著五顏六色的氣球，騎手們都穿著紅色的T恤，其中兩輛單車的車簍里還裝滿了鮮花，原來這是一支迎親車隊。新郎率領車隊到達文化路緯三路口一家賓館樓下，接到新娘后，兩人騎上新郎新娘「專車」，沿著文化路一路向北，到農業路后，又往南轉到花園路，再到大石橋附近的酒店，舉辦婚禮。50輛綠色單車穿行在街頭（如圖），吸引了大量目光，不少市民拿出手機拍照。

「用汽車沒啥新意，就想到用自行車。」新郎28歲，來自安陽滑縣，新娘26歲，來自鶴壁，兩人是大學同學，畢業後來鄭州做會計工作。談了6年的戀愛，去年，兩人終於敲定了婚事。一個月前，兩人商量婚禮時，算起來，迎親車隊花費可能在三千元到五千元之間，想到騎自行車娶親，不僅省錢還很浪漫，但一時又無法找到50輛一模一樣的自行車。於是，新娘提議，用共享單車，雖然新郎新娘沒法同車，但卻更節約，更有意義。

據統計，這支迎親車隊當天的「婚車」花費不到50元。（記者 朱建豪 文 張琮 趙龍翱 實習生 朱哲 攝影）