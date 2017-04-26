三七互娛第一季度營收16.2億元 凈利同比增長超100%北京新浪網 (2017-04-26 12:00)
新浪科技訊 4月26日午間消息，蕪湖順榮三七互娛網路科技股份有限公司（002555.SZ）公佈2017年第一季度報告。報告期內，三七互娛營收約16.19億元，同比增長36.28%；歸屬於上市公司股東的凈利潤約4.33億元，同比增長104.99%。基本每股收益0.208元，同比增長105.94%。
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