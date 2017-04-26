優客工場與洪泰創新空間戰略合併 總體估值達九十億北京新浪網 (2017-04-26 12:10)
新浪科技訊 4月26日上午消息，優客工場與洪泰創新空間今日共同宣布，雙方已正式簽署戰略合併框架協議。合併后，優客工場董事長將由毛大慶出任，聯席CEO將由毛大慶、王勝江共同出任，洪泰空間產品線保持獨立運營，團隊架構不變。擴大后的公司總體估值將達約九十億人民幣。
這也意味著該樁傳聞一年之久的合併案，正式落地成真。自去年Wework宣布入華以來，優客工場與洪泰創新空間就一度有合併傳聞傳出。
一年磨合和協調后，雙方今日宣布正式戰略合併。並稱在戰略合併后，優客工場將整合雙方優質資源優勢互補，打造國際化創新型共享辦公產品。洪泰創新空間將保持獨立運營，企業人員架構不變，將更好地發揮其原有優勢，專注創業服務內容建設。
目前，洪泰創新空間主要連接創業者與投資人，為企業提供活動課程、商業模式梳理、投融資、市場推廣等要素孵化服務，幫助創業者對接長三角、珠三角、京津冀地區產業資源。
優客工場將結合、洪泰資源，發揮資本作用，為中小企業提供強大的資本福利，解決產品細分市場，加深各個細分行業的服務升級，深耕科技類企業，對文化、體育、健康、教育、金融等針對性內容連接。讓物理空間裂變化學空間，引領共享辦公空間行業。
為給中小企業提供更加豐富、細分、精品的辦公服務產品，更好地服務中國的創業者和中小企業家，擴大后的公司將在戰略、運營多層面進行深度整合，充分發揮在戰略資源、管理能力等方面的協同效應。更為重要的是，公司將依託於先進的管理水平和豐富的產業資源，實現對共享辦公行業的深度整合。
目前，優客工場已完成B輪融資，投后估值近70億元人民幣，擁有近4萬名會員。(李根)
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