NBA／衛少47分準大三元無用 雷霆不敵火箭遭到淘汰NOWnews今日新聞 (2017-04-26 11:30)
火箭與雷霆系列賽第5戰，回到火箭主場舉行，火箭賽前帶著3：1聽牌優勢，雷霆雖靠著一哥「衛少」Russell Westbrook豪取47分9助攻11籃板「準」大三元苦撐，但終場仍以99：105不敵火箭，火箭以4勝1敗淘汰雷霆，前進第2輪將對上馬刺與灰熊系列賽的勝隊。
雷霆首節打出不想輸的氣勢，以22：16取得領先，但由於是攸關晉級的比賽，本場比賽出現滿滿的火藥味，就連一項溫文儒雅的火箭老闆Leslie Alexander都因不滿裁判哨聲向裁判嗆聲。
眼看老闆替自己出氣，火箭眾將皆上緊發條，第2節打出一波35：22攻勢，反倒以51：44領先雷霆結束上半場。
第3節Westbrook大爆發，單節攻下20分，幫助雷霆再度返超前，眼看就要把比賽逼進第6戰，可惜第4節Westbrook似乎氣力放盡，第4節11投僅2中，把優勢再度還給火箭，最終在客場敗給火箭遭到淘汰。
James Harden攻下全隊最高的34分，外帶8籃板4助攻2火鍋3抄截，表現相當全面，Lou Williams從板凳出發，貢獻22分5籃板1助攻，Williams的好表現，幫助Harden擁有體力調節的時間，是火箭此系列賽能夠獲勝的功臣之一。
雷霆Westbrook攻下全隊最高的47分，外帶11籃板9助攻，但可惜雷霆僅靠一人力量，除了Westbrook之外，全隊沒有人得分超過12分，Victor Oladipo僅攻下10分，他的表現持續低迷，是雷霆遭到淘汰的主要原因之一。
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