台灣戲劇是否有振興機會 大陸OTT業者將傳授經驗NOWnews今日新聞 (2017-04-26 11:52)
愛奇藝在台灣開站一年，今（26）日宣布將做台灣歐銻銻娛樂顧問，傳授大陸愛奇藝自製節目數據與經驗，預計明年農曆年後能有作品推出；另一方面，台灣串流影音平台正在戰國時代，愛奇藝台灣站總經理楊鳴強調，競爭能提高品質。
楊鳴表示，愛奇藝在大陸網路影視平台，投入相當多自製節目，擁有許多經驗與數據，能提供歐銻銻製作台灣在地內容；台灣歐銻銻娛樂董事長范立達則說，希望能複製大陸愛奇藝模式，包含資金、推廣、運作等，提升台灣影視產業。
范立達強調，台灣不缺乏影視人才與創意，許多好口碑大陸劇，背後製作都有優秀台灣工作人員，但台灣缺乏市場，如何吸引人才回流，資金顯得相當重要，預計製播戲劇單集成本將是目前1.5倍，大幅提高製作成本。
愛奇藝在台灣設站一年，楊鳴特別說明，付費會員人數上升曲線，相當受到激勵，但不如原先預期快速，原因就在台灣政府打擊盜版不力，許多國家都正嚴查盜版，保護合法內容製播，但台灣政府似乎沒有具體措施。
許多網路串流服務都在台灣開啟服務，包含美國Netflix或台灣KKTV，楊鳴特別說明，能有競爭相當好，2010年愛奇藝在大陸才剛開始，立即推出高畫質影片播放，其他同業紛紛跟上腳步，提高整體水準與品質。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
三款Pixel新機將在今年發佈 搭載驍龍835【北京新浪網】
卡西尼號探測器最後一次飛越土衛六：揭開任務最終章【北京新浪網】
524名醫生被曝學術造假背後有「槍手」【北京新浪網】
《塞爾達傳說：荒野之息》遊俠LMAO漢化補丁下載發佈【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》