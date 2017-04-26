愛奇藝在台灣開站一年，今（26）日宣布將做台灣歐銻銻娛樂顧問，傳授大陸愛奇藝自製節目數據與經驗，預計明年農曆年後能有作品推出；另一方面，台灣串流影音平台正在戰國時代，愛奇藝台灣站總經理楊鳴強調，競爭能提高品質。

楊鳴表示，愛奇藝在大陸網路影視平台，投入相當多自製節目，擁有許多經驗與數據，能提供歐銻銻製作台灣在地內容；台灣歐銻銻娛樂董事長范立達則說，希望能複製大陸愛奇藝模式，包含資金、推廣、運作等，提升台灣影視產業。

范立達強調，台灣不缺乏影視人才與創意，許多好口碑大陸劇，背後製作都有優秀台灣工作人員，但台灣缺乏市場，如何吸引人才回流，資金顯得相當重要，預計製播戲劇單集成本將是目前1.5倍，大幅提高製作成本。

愛奇藝在台灣設站一年，楊鳴特別說明，付費會員人數上升曲線，相當受到激勵，但不如原先預期快速，原因就在台灣政府打擊盜版不力，許多國家都正嚴查盜版，保護合法內容製播，但台灣政府似乎沒有具體措施。

許多網路串流服務都在台灣開啟服務，包含美國Netflix或台灣KKTV，楊鳴特別說明，能有競爭相當好，2010年愛奇藝在大陸才剛開始，立即推出高畫質影片播放，其他同業紛紛跟上腳步，提高整體水準與品質。