Gary大馬演唱會取消 傳主辦方未依合約中央社 (2017-04-26 11:51)
（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓歌手Gary原定5月21日在馬來西亞舉行個人演唱會，但當地主辦單位突然發布消息稱因意外情況，演唱會被迫取消。對此，南韓代理商透露，對方不履行合約所致。
南韓「亞洲經濟」報導，Gary大馬演唱會的南韓代理商發表立場稱，實際情況與大馬主辦方所說有較大出入。真相是，當地主辦單位並未履行雙方所簽合約中的條款。
報導引述南韓代理商有關人士補充說，「主辦方並未按照合約，日復一日地拖延支付合約金的日期。在不得已的情況下，我們決定取消了大馬演唱會。除了Gary以外，另有一名韓星的演唱會也相繼取消。」1060426
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