低溫坐牛棚 胡智為：每天都要準備好中央社 (2017-04-26 11:48)
（中央社記者廖漢原巴爾的摩25日專電）進入大聯盟第3日，胡智為今天未有機會上場。胡智為過去以先發為主，少有機會中繼，仍在調適變化，特別是在低溫天候下，維持隨時上場的狀態。
胡智為在大聯盟第3天雖未出場，不過親身體驗大聯盟賽事的節奏與變化，光芒隊終場以2比0獲勝。
胡智為在小聯盟期間少有中繼經驗。他說，2015年受傷時，進傷兵名單，之後有中繼一場，2014年因為大聯盟有傷兵，在（大聯盟投手）後面投球。小聯盟時通常會告知什麼時候上場，準備時間比較充足，很好抓。
巴爾的摩連續兩日低溫陰雨．牛棚投手在賽事期間待命長坐，也是挑戰。
胡智為說，在大聯盟比較不一樣，不知道什麼時候會上場，每段時間都要起來動一動，讓身體暖起來，因為這裡天氣冷，每一局都要起來動一動。
胡智為是大聯盟菜鳥，過去少有機會在大型球場賽球，來到前輩陳偉殷投球4年的巴爾的摩，連續兩日還是非常新鮮。
他說，「不只是平常心，因為每天都要準備好。」
光芒隊將在美東時間26日晚間，與金鶯隊進行連賽最後一場賽事。1060426
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