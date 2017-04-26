台鐵田中連高鐵彰化 3公里新支線6年後通中央社 (2017-04-26 11:36)
（中央社記者汪淑芬彰化26日電）交通部次長范植谷今天參加「搭雙鐵．遊集集」產品上市記者會。范植谷表示，台鐵將在田中站建3公里鐵道支線，連接到高鐵彰化站，台鐵局長鹿潔身證實，預計6年後通車。
范植谷與鹿潔身上午在高鐵彰化站，參加「搭雙鐵．遊集集」產品上市記者會。
范植谷致詞時說，明天起台鐵集集線始發站，從彰化二水延伸到田中，經由免費快捷公車連接到高鐵彰化站，雙鐵轉乘更便利。
范植谷表示，台鐵還將在田中站建一條3公里的連絡支線，連接到高鐵彰化站，雙鐵達到真正無縫接駁。
鹿潔身說，這條新的台鐵支線是政府前瞻計畫中的一項，經費約新台幣18.92億元，台鐵已將可行性評估報通部審查，預計今年行政院可核定，綜合規劃、細部設計、徵收土地加上興建，預計6年後完工通車。
根據台鐵初步規劃，3公里的田中支線總長3公里，台鐵田中站往外約1.35公里為平面，之後採高架連到高鐵彰化站。1060426
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