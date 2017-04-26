HotToys推出鋼鐵俠MK47人偶 特殊配色金屬感十足！北京新浪網 (2017-04-26 11:31)
鋼鐵俠在《蜘蛛俠：英雄歸來》中將身著MK 47新裝甲登場，在預告中該裝甲已經驚艷現身，一閃而過，近日HotToys宣布將推出這款新裝甲MK 47的1:6比例半可動人偶，並且確定會在4月26日至5月1日舉辦的中國國際漫畫節期間接受預定，限量300隻。
鋼鐵俠MK 47新裝甲配色更加新穎，頭盔丶胸口和小腿採用了紅金塗裝，腰部和大腿的部分則採用了銀色，是目前首次出現的配色，金屬感十足，紋理細節驚人，細膩流暢的機甲線條讓懸在空中的鋼鐵俠HT人偶彷彿蓄勢待發，要直衝天空。
預告中的MK 47
這款鋼鐵俠兵人擁有28個發光點，擁有一個額外的發炮手掌，可以展現出另外一種戰鬥姿態，隨兵人附贈地台。
概念圖
鋼鐵俠MK47：
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