你或許聽過這樣一句話：「哥早已不在江湖，江湖卻依然流傳著哥的傳說……」要知道，江湖的傳說可不是什麼人都能有的，首先你得有足夠強大的實力，還要有一定的號召力，如果說，這些條件你都具備，那麼你的挑戰之路才剛剛開始！由西山居正版授權，西山居多盈研發，YouXi.com獨家代理的3D純正武俠網游《劍俠情緣兵器譜》推出單人挑戰副本「江湖傳說」，首次通關即獲升靈符文，是否就是你尋找已久的寶藏！

江湖傳說是玩家獲取材料的主要副本，主要產出經驗、飼騎丹、育寵丹等常用道具。副本共分為「普通」和「精英」兩種模式，只有通關普通模式后才可挑戰對應關卡的精英副本。江湖傳說是一個非常公平的副本，無論玩家是否是VIP都只有每天10次的挑戰機會，因此這裏也成為檢視自身實力和獲取資源的平台。

角色等級達到40級以上即可開啟副本戰鬥，玩家需要按照章節依次通關，每個章節下包含五個獨立副本，每個副本都對應著一段不平凡的故事，需要玩家一一開啟。江湖傳說每天可進入1次，且不可跳關挑戰，已通關的關卡可消耗銀兩進行掃蕩，掃蕩次數與挑戰次數為共用次數，而且隨著角色等級和戰力的提升，玩家可以挑戰的章節難度也會提升，同時獎勵也大大升級了喲！

關卡只要首次通關後面都可以直接進行掃蕩省去大量的時間，同時首次通關還可獲得關鍵性的道具——升靈符文，主要用於裝備升級。在鑄甲系統中消耗升靈符文，可提升不同裝備的不同屬性值，同時提升裝備等級。有了它的輔助，你何愁裝備不如人！

單人挑戰副本「江湖傳說」震顫來襲，豐厚獎勵等你來拿！更多精彩，敬請關注《劍俠情緣兵器譜》官網！

《劍俠情緣兵器譜》官方網站：http://jxbqp.youxi.com

遊戲介紹：

《劍俠情緣兵器譜》是由西山居正版授權，西山居多盈研發，YouXi.com獨家代理的3D純正武俠頁游。玩家在劍俠遊戲中扮演一位武林高手，在波譎雲詭的江湖世界中破解重重迷霧，按照兵器譜上的記載，收集天下神兵利器，化解武林危機。遊戲使用3D來展現中國傳統武俠世界，將詩詞、歌舞、絲綢、古琴、音樂等多種具有中國傳統文化特色的元素融入到遊戲中，展現給玩家一個氣勢恢弘、壯麗華美的大唐世界。玩家通過兵器收集、裝備養成、幫派交互、地宮探險、組隊交互等多樣活動玩法，體驗精彩的武俠世界，感受別樣的劍俠情緣。