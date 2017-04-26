大神用虛幻4引擎製作《刺客信條》場景 畫面堪比正版北京新浪網 (2017-04-26 11:35)
近日，國外一位開發者Sarah Mai用虛幻4引擎把《刺客信條》真人電影「做成」了遊戲，視頻中我們就能看到身著獨特刺客服的法鯊登場。
《刺客信條》電影變遊戲：
【遊俠網】大神用虛幻4引擎製作《刺客信條》場景
這段Demo場景質量相當之高，光是場景環境就能以假亂真，讓人誤以為是《刺客信條》的新作問世。Demo開頭是一段過場動畫，法鯊蹲下身查看地面的物品時，我們能清楚看到超高還原的面部，簡直就是法鯊的角色加入了《刺客信條》遊戲一般。
看來在3A遊戲製作技術不斷進步的今天，我們或許能對今年的《刺客信條》新作抱有更大的期待。
而據Sarah Mai表示，這個Demo場景也並非她一個人製作的，有好幾個人出力共同製作了這個場景，人物建模，界面，以及場景環境都是凝聚了大家的心血。
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