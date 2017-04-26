《逃生2（Outlast 2）》昨天正式發售，國區售價88元可謂良心，根據前行玩家的評論，本作要比前作更加血腥刺激，也難免此前在澳大利亞被禁，國內的遊戲粉絲也為數眾多，大家都對一代遊戲記憶猶新，所以在經過四年的期待之後，終於玩到了續作《逃生2》。

如今遊戲Steam版上架一天，很多入了首發的玩家也給出了自己的評價，遊戲在Steam獲得了833篇測評，其中好評率92%，總體為特別好評。

雖然這次遊戲也不含官中，但是提到語言問題的玩家卻不多，大家都是在分享自己對遊戲的看法，可以看到遊戲的恐怖感還是獲得了肯定的。

不過有的玩家評價說，《逃生2》想超越一代略困難，不過玩法更多，地圖也更大，還有的玩家提到了遊戲優化有些問題，不過影響不大。另外，通關時間似乎不用很久，有玩家表示一周目7.2小時就通了。

不知道各位是否已經玩到了《逃生2》，你對遊戲的看法又是如何呢？分享一下吧。

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