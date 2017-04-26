第十三屆中國國際動漫節正式開幕！遊俠全程圖文直播北京新浪網 (2017-04-26 11:35)
今日（4月26日），第十三屆中國國際動漫節在杭州正式開幕，遊俠小編也已到達動漫節現場，下面就為大家帶來這屆動漫節的現場資訊及照片。
秦時明月展台：各類周邊
各類零售手辦及周邊：
你們最愛的妹子~
輻射4手辦~
遠離熊孩子……
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