作者：何渝婷

卡西尼號太空船（Cassini）的燃料也即將耗盡，在美國當地時間22日下午最後一次飛越土衛六，而26日將正式俯衝進入土星，Google今天也特地在首頁上紀念這一天！

1.20年前發射升空

卡西尼號是卡西尼惠更斯號的一個組成部分，在東八區1997年10月15日16時43分發射升空，而今天它終於要完成將近20年的太空任務。

2.最接近土星的探測器

卡西尼號的主要任務為環繞土星飛行，對土星以及其大氣、光環、衛星和磁場進行深入考察，在2006年，NASA宣佈人類首次在地球以外的行星觀測到土星南極發生的帶眼風暴，而記錄下這個瞬間的就是卡西尼號；2007年，卡西尼飛船發現了土星的一顆新衛星，使得土星的衛星數目達到60個；2013年卡西尼號在距離地球約15億公里由高清晰度照相機拍攝了由土星回望地球的照片。

3.幫助人類更了解土星環的起源

太空船將持續以電波訊號把觀測資料送回地球，幫助科學家看到更多特殊現象，直到訊號完全消失。

4.將在九月自我銷毀於土星

NASA宣佈卡西尼號的最後任務是進入土星與土星環之間區域，探索土星環年齡及起源，為了避免卡西尼號可能附有地球微生物，污染土星衛星，卡西尼號預定在9月15日墜落土星，自我銷毀。

（首圖取自維基百科）