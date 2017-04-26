「榮恩」轉型使壞！魯伯特·葛林特《偷拐搶騙》展開黑吃黑爭奪戰KNOWING新聞 (2017-04-26 11:30)
作者：何渝婷
說到魯伯特．葛林特（Rupert Grint），大家第一個想到的一定是電影《哈利波特》中的榮恩．衛斯理，和三人幫中的丹尼爾．雷德克里夫和艾瑪．華森相比，魯伯特．葛林特在《哈利波特》系列結束之後，幾乎是「零接戲」的狀態，直到今年終於參與影集演出，這部《偷拐搶騙》影集版是改編自蓋瑞奇（Guy Ritchie）2000年自編自導的同名犯罪喜劇電影，而這個版本將會重啟另一段故事。
魯伯特．葛林特在《偷拐搶騙》飾演一位家境不錯的小開，卻和好兄弟們一起為非作歹，還得避免遭到黑道報復，這些年輕角色加入了危險腐敗的犯罪世界，展開一段黑吃黑爭奪戰。
而經歷過大起大落，魯伯特．葛林特對於「名氣」看得很開，他曾在訪問中表示自己不會說出「成為演員是我的夢想」這種話，其實當初在正式拍攝《哈利波特》之前，他只參與過一次學校舞台劇的演出。
比起同齡的孩子，他早了很多踏入成人的社會，也成為全球矚目的童星之一，但這樣的光環與環境讓他失去了很多原本可以擁有的東西，所以在結束《哈利波特》系列後，才想要好好生活一段時間，獲得一些自由。
沈潛多年，經過韜光養晦，魯伯特．葛林特在這部新影集《偷拐搶騙》中不僅擔任主角，也兼任執行製片人，每個從《哈利波特》出來的童星都備受矚目，但結束後他們努力地脫去光環，走上自己想要走的道路。
（首圖取自Rupert Alexander Lloyd Grint粉絲專頁；內圖取自維基百科）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乳液 豆乳．sonoma 乳液．隔離乳液．Aprica 乳液．樂雅 乳液．ALOINS 乳液．LEC 乳液瓶．水凝乳液．資生堂 乳液．曼秀雷敦 水潤肌防曬乳液．防蚊乳液．豆乳 乳液．BIODERMA 乳液．施巴 潤膚乳液．理膚寶水 多容安濕潤乳液．JustHerb 乳液．黎瑞 乳液．乳液．ESCENTS 乳液．防蚊 乳液．DIONIS 乳液．控油 乳液．Xantia 乳液．毛孔 乳液．薇姿 乳液．Romance 乳液．Oguma 乳液．水感乳液．JUJU 乳液．全能乳液
- 【澳大利亞OZPIG】黑皮豬燒烤爐 BBQ 2015 昇級版 焚火台荷
- 【品味居】瑪汀娜 胡桃色5尺單抽長櫃/電視櫃
- 【LOVME】城市簡約風婉錶-IP玫x黑帶/41mm(VL0012M-43-241)
- 【KIKY】二代韓式克萊兒高碳鋼舒眠型彈簧單人床墊3尺
- 【agnes b】New York 點點全真皮肩背公事/托特包(小/黑/85
- SEIKO 精工5號盾牌24石紳士風機械腕錶(SSA295J1)-米黃x咖啡
- VALENTINO ROCKSTUD 漆皮鉚釘繫帶高跟鞋(水藍x粉色)
- 【Nutrimate你滋美得】健康精粹天然魚油膠囊 60顆/瓶(3入組
- 【NIXON】簡約舒適 THE DIGI(白)
- International 辦公室觸控型電子溫控A4護貝機 RL2750
被問如何排解寂寞？徐薇爆氣當場退通告【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
侯昌明紅包低的嚇人 小氣程度岳母都搖頭【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》