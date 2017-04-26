作者：何渝婷

說到魯伯特．葛林特（Rupert Grint），大家第一個想到的一定是電影《哈利波特》中的榮恩．衛斯理，和三人幫中的丹尼爾．雷德克里夫和艾瑪．華森相比，魯伯特．葛林特在《哈利波特》系列結束之後，幾乎是「零接戲」的狀態，直到今年終於參與影集演出，這部《偷拐搶騙》影集版是改編自蓋瑞奇（Guy Ritchie）2000年自編自導的同名犯罪喜劇電影，而這個版本將會重啟另一段故事。

魯伯特．葛林特在《偷拐搶騙》飾演一位家境不錯的小開，卻和好兄弟們一起為非作歹，還得避免遭到黑道報復，這些年輕角色加入了危險腐敗的犯罪世界，展開一段黑吃黑爭奪戰。

而經歷過大起大落，魯伯特．葛林特對於「名氣」看得很開，他曾在訪問中表示自己不會說出「成為演員是我的夢想」這種話，其實當初在正式拍攝《哈利波特》之前，他只參與過一次學校舞台劇的演出。

比起同齡的孩子，他早了很多踏入成人的社會，也成為全球矚目的童星之一，但這樣的光環與環境讓他失去了很多原本可以擁有的東西，所以在結束《哈利波特》系列後，才想要好好生活一段時間，獲得一些自由。

沈潛多年，經過韜光養晦，魯伯特．葛林特在這部新影集《偷拐搶騙》中不僅擔任主角，也兼任執行製片人，每個從《哈利波特》出來的童星都備受矚目，但結束後他們努力地脫去光環，走上自己想要走的道路。

（首圖取自Rupert Alexander Lloyd Grint粉絲專頁；內圖取自維基百科）